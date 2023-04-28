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İmran Han mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Han, mahkemeye çevresi kurşun geçirmez kalkanlarla sarılı bir şekilde getirildi.

Giriş: 28.04.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
İmran Han mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi
İHA

Pakistan’da eski Başbakan Imran Han halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeye giderek kefalet başvurusunda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından Han’a 3 Mayıs'a kadar 100 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 6 bin 850 lira) geçici kefalet verildiği açıklandı. Verilen karara ek olarak Eski başbakanın her mahkemeye katılması gerektiği ifade edildi.

Daha önce silahlı saldırıya uğrayan Han için mahkemeye giderken yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri tarafından çevresi kurşun geçirmez kalkanlarla sarılan Khan’a yüzlerce destekçisi eşlik etti.

HAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de Lahor’dan başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılması sonucu Khan bacağından yaralanmıştı. Saldırıda toplam 10 kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Imran Han hükümeti, geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Han hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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