IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısını yayımladı.

Raporda, önceki yıllarda yaşanan eşi benzeri görüşmemiş bir dizi şokun ardından küresel ekonomik büyümenin geçen yıl boyunca istikrarlı ancak beklentilerin altında seyrettiği ve bu yıl da bu durumun sürmesi öngörülürken dünya genelinde hükümetlerin politika önceliklerinin yeniden düzenlenmesiyle manzaranın değiştiği aktarıldı.

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ABD tarafından açıklanan ve uygulamaya konulan bir dizi yeni tarife ile ticaret ortaklarının misillemeleri nedeniyle yürürlükteki tarife oranlarının son yüzyılda görülmeyen seviyelere ulaştığı belirtilen raporda, bu durumun büyüme üzerinde büyük bir olumsuz şok etkisi yarattığı kaydedildi.

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Raporda, "Ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliğinin son derece yüksek seviyelere ulaşmasının küresel ekonomik faaliyet üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fon'un ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesi öngörülmüştü. Raporda, söz konusu büyüme oranlarının tarihsel ortalama olan yüzde 3,7'nin oldukça altında olduğu kaydedildi. Gelişmiş ekonomilerde büyümenin bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yıl yüzde 1,5 olmasının beklendiği belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme hızının bu yıl yüzde 3,7 ve gelecek yıl yüzde 3,9 olmasının öngörüldüğü aktarıldı. Raporda, küresel manşet enflasyonun ise ocak ayındaki beklentilere kıyasla biraz daha yavaş bir hızda gerileyerek 2025'te yüzde 4,3, 2026'da ise yüzde 3,6 olmasının beklendiği belirtildi. Yoğunlaşan aşağı yönlü risklerin küresel ekonomik görünüme hakim olduğu aktarılan raporda, ticaret savaşının tırmanmasının ve ticaret politikası belirsizliğinin daha da artmasının kısa ve uzun vadeli büyümeyi daha da azaltabileceği ifade edildi.

REKLAM Raporda, mevcut tarife oranlarının düşürülmesi ve ticaret politikalarında netlik ve istikrar sağlayacak yeni anlaşmalar yapılmasının ise küresel büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini değiştirilmedi. Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedildi. IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü. Raporda, Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 35,9 ve gelecek yıl için yüzde 22,8 olarak belirlendiği, ülkede işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 9,4 ve gelecek yıl yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

REKLAM ABD VE AB İÇİN TAHMİNLER DÜŞÜRÜLDÜ ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e düşürüldüğü kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye indirildiği aktarıldı. Raporda, ABD'de ekonomisinin büyüme hızında yapılan aşağı yönlü revizyonun artan politika belirsizliği, ticaret gerilimleri ve zayıflayan talep ivmesinin etkili olduğu kaydedildi. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirildiği ve 2026 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,3'den yüzde 0'a ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildiği kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi. Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

REKLAM IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildiği aktarıldı. Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya düşürüldüğü belirtildi. ÇİN'DE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4'e ve gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e çekildiği kaydedildi. Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e indirildiği aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü belirtildi.