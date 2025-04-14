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        Haberler Ekonomi Ajans Haberleri IMF, jeopolitik risklerdeki artışın varlık fiyatlarında ani düzeltmelere neden olabileceğini belirtti - Ajans Haberleri Haberleri

        IMF, jeopolitik risklerdeki artışın varlık fiyatlarında ani düzeltmelere neden olabileceğini belirtti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), jeopolitik risklerdeki artışın sermaye akışlarının yeniden dağılımına yol açabileceğini ve varlık fiyatlarında ani düzeltmelere sebep olabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:11
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        IMF'den dikkat çeken rapor
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        IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Jeopolitik Riskler: Varlık Fiyatları ve Finansal İstikrar İçin Etkileri" başlıklı bölümünü yayımladı.

        Raporda, jeopolitik risklerin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilerek, savaşlar, terör saldırıları ve devletler arası gerilimler gibi uluslararası ilişkileri ve ekonomik istikrarı bozabilecek potansiyel olumsuz olayları kapsayan jeopolitik risklerin son yıllarda belirgin şekilde arttığı kaydedildi.

        Jeopolitik riskin, ticaret gerilimleri şeklinde de kendini gösterebileceğine dikkat çekilen raporda, ticaretle ilgili tedbirlerin mutlaka jeopolitik riskle ilişkilendirilmese de gümrük vergileri, ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi ticari gerilimlerin jeopolitik nedenlerle uygulanabileceği, uluslararası ilişkileri ve ekonomik faaliyetleri etkileyebileceği aktarıldı.

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        Raporda, jeopolitik risklerdeki artışın birkaç kanal aracılığıyla makrofinansal istikrarı tehdit edebileceği belirtilerek, gerçekleşen veya potansiyel sınır ötesi ticaret ve finansal işlemler ya da askeri çatışmalar üzerindeki kısıtlamalar şeklinde kendini gösteren jeopolitik risklerdeki artışın sermaye akışlarının yeniden dağılımına yol açabileceği ve varlık fiyatlarında ani düzeltmelere neden olabileceği ifade edildi.

        IMF'nin raporunda, varlık fiyatlarındaki olumsuz değişikliklerin finansal ve finansal olmayan kurumların likidite ve ödeme gücünü olumsuz etkileyerek, aynı zamanda olumsuz bir makrofinansal geri dönüşüm riskini artırarak makroekonomik istikrarı tehlikeye sokabileceği belirtildi.

        Konuya ilişkin IMF yetkilileri tarafından hazırlanan blog yazısında da yükselen gerilimlerin, hisse senedi piyasalarını olumsuz etkileyebileceği, kamu borçlanma maliyetlerini artırabileceği ve finansal istikrar için riskler oluşturabileceği kaydedildi.

        Yüksek seviyelerde kalmaya devam eden küresel jeopolitik risklerin ekonomik ve finansal istikrar üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişelere yol açtığı değerlendirmesine yer verilen yazıda, savaşlar, diplomatik gerilimler veya terörizm gibi şokların sınır ötesi ticaret ve yatırımları bozabileceğine vurgu yapıldı.

        Yazıda, "Bu durum, varlık fiyatlarını olumsuz etkileyebilir, finansal kurumları zor durumda bırakabilir ve özel sektöre yapılan kredileri kısıtlayarak ekonomik faaliyeti yavaşlatabilir ve finansal istikrarı tehdit edebilir." ifadesi yer aldı.

        Finansal kurumlar ve düzenleyicilerin, jeopolitik riskleri belirlemek ve yönetmek için yeterli kaynak ayırması, stres testleri ve analizleri kullanması gerektiği belirtilen yazıda, finansal kurumların jeopolitik risklerden kaynaklanabilecek potansiyel kayıpları karşılayabilmek için yeterli sermaye ve likiditeye sahip olması gerektiğine dikkat çekildi.

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