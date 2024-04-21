Yerel seçim çalıştayı bir araya geldi! İmamoğlu ve Yavaş sunum yaptı - Son dakika

Yerel seçim çalıştayı bir araya geldi! İmamoğlu ve Yavaş sunum yaptı - Son dakika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 408 belediye başkanı ve 81 il başkanı Ankara’daki “yerel yönetim çalıştayı”nda bir araya geldi. Toplantının ikinci günü basına kapalı gerçekleşti.

ÖZEL: “HİZMETTE AYRIM YAPMAYIN” Edinilen bilgiye göre; Özel, belediye başkanlarının hizmet götürürken hiçbir kesimi ayırt etmemesini ve başkanların ulaşılabilir olmasını istedi.

REKLAM Gençler için özel projelerin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özel, bu hizmetlerin tanımlanacağı genç kart uygulaması konusunda çalışma yapılması talimatı verdi. Yerel yönetimlerin göstereceği başarının 2028 genel seçimlerinde anahtar olabileceği olabileceğini ifade eden Özel'in belediye başkanlarından popülizmden uzak durmaları ve genel siyasete karışmamaları yönünde talimat verdiği de öğrenildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SUNUM YAPTI CHP’nin “yerel yönetim çalıştayı”nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere 2019'da seçilen büyükşehir belediye başkanları sunum da yaptı. REKLAM

İmamoğlu ve Yavaş borçlu belediyelere kaynak yaratma konusunda tavsiyelerde bulundu. Şeffaflık da öne çıkan başlıklar arasındaydı.