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        Haberler Dünya Avustralyalı siyasetçiler, Elon Musk'ın Sydney'deki kilise saldırısına ilişkin ifadelerine tepkili

        Avustralyalı siyasetçiler, Elon Musk'ın Sydney'deki kilise saldırısına ilişkin ifadelerine tepkili

        Avustralya'da hükümetin, Sydney'deki kilise saldırısına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformu X'ten kaldırılması talebine, sahibi Elon Musk'ın verdiği yanıt siyasilerin tepkilerine yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:50
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        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
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        ABC News'un haberine göre, Canberra hükümeti, X'ten Sydney'deki saldırıya ilişkin görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

        X'ten yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntülerin, platformun politikalarını ihlal etmediği belirtildi.

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        Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" komisyonunun, görüntülerin kaldırılmaması halinde platforma para cezası verileceğini bildirdiği aktarılan açıklamada, komisyonun, X'teki "küresel içerikleri yönetecek yetkisi olmadığı" ifade edildi.

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        Elon Musk'ın konuya ilişkin X paylaşımında, Avustralya'nın "küresel içerik yasağı" talep ettiğini belirtmesi, ülkede siyasetçilerin tepkisine yol açtı.

        Ana muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton, ABC'ye yaptığı açıklamada "Musk, yasaları görmezden gelemez." diye konuştu.

        Dutton, hükümetin "doğru dengede" dezenformasyon yasası hazırlaması halinde yasaya destek vereceklerini belirtti.

        Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt da Musk'ın ifadelerinin Avustralya halkını "rahatsız ettiğini" ve bu konuda yasaların gerekli olduğunu söyledi.

        Hükümetin, sosyal medya platformlarına yönelik kuralların sıkılaştırılması için revize edilmiş yasa tasarısı hazırladığı ifade ediliyor.

        Avustralya'nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda piskopos ve 3 kişi yaralanmış, canlı yayımlanan ayinde saldırganın piskoposu bıçakladığı anlar kaydedilmişti. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınmıştı.

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        #Elon Musk
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