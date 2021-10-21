İmamoğlu: Yurtlara yüksek kotalı WiFi kurabiliriz

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, internet kotasının artırılmasını talep ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanlığın desteğiyle İBB altyapısı hazırlanabileceğini açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz" dedi.

#video#https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1451085761340657665?s=20#