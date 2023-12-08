İlyas Yalçıntaş kimdir, hastalığı nedir? Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu...

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?



Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir.



VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir.