İlyas Salman vasiyetini açıkladı

'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kibar Feyzo' ve 'Banker Bilo' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan İlyas Salman, uzun bir aradan sonra Elif Ana’nın hayat hikayesinin anlatılacağı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Salman, YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ne konuk oldu.

Sanatçı, "İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?" sorusuna da cevap verdi. Salman, vasiyetini şu sözlerle açıkladı:

"Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim."

"KEMAL SUNAL'IN ARKASINDAN ÇOK AĞLADIM"

Yeşilçam'daki dostluklarından da bahseden usta oyuncu, daha önce sarf ettiği "Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi" sözleri hakkında da konuştu.

Salman, "Kemal benim hemşomdu. Can dostumdu. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım." ifadelerini kullandı.