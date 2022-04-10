Annesiz büyümek sizi nasıl etkiledi?



Annesiz insan, kanadı kırık insan. İnsanın bir yanı eksik kalıyor. Hiçbir şey seni mutlu edemiyor. Ne şöhret, ne de para beni mutlu etti. Ne yapsam, ne başarsam mutluluğum yarım kalıyor. Onun eksikliği çok büyük bir travma oldu. Pek çok kişiye de bahsetmezdim bu durumdan. Çünkü o benim eksiğim, yaram sanki... İnsanlar o tarafımı bilirse benden faydalanırmış gibi geliyordu. Kimsenin bana acımasını istemezdim. İlerleyen zamanlarda babamı da kaybettim. Yani küçük yaşlardan itibaren anne ve babasız büyüdüm.