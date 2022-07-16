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İlknur Soydaş'ın Çeşme tatili başladı - Magazin haberleri

İlknur Soydaş'ın Çeşme tatili başladı

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren İlknur Soydaş, eşi Cem Pole ile tatil sezonunu açtı

16.07.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde rol almasından sonra büyük bir şöhret yakalayan tescilli güzel ve oyuncu İlknur Soydaş, eşi Cem Pole ile birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

  • Fit haliyle dikkat çeken Soydaş, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı.

  • Bütün gün kendisine ayrılan şezlongta güneşlenen İlknur Soydaş, bir ara duş aşarak serinlemeyi tercih etti.

  • "SERDAR ORTAÇ BENİM MİLADIM"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Habertürk'e verdiği röportajda Serdar Ortaç'ın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Soydaş, "O benim miladım. Serdar'ı rahatsızlandıktan sonra görünce çok üzüldüm. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın sakın ama Serdar'ı şu anki haliyle görmek istemiyorum." demişti.

  • "ANNESİZ İNSAN, KANADI KIRIK İNSAN"

    Erken yaşlarda annesini kaybeden ünlü oyuncu, "Annesiz insan, kanadı kırık insan. Hiçbir şey seni mutlu edemiyor. Ne şöhret, ne de para beni mutlu etti." ifadelerini kullanırken, ekranlardan uzak kaldığı dönemde anne olmak için tedavi gördüğünü de söylemişti.

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