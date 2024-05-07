"Zaten oyunun son anlarına baktığın zaman Fenerbahçeli oyuncuların ne kadar panik halinde olduğunu anlayabiliyorsun. Geçen hafta Batshuayi ile başladın bu hafta Dzeko ile. Derbiyi kazanmıştın. Neden bu maça Batshuayi yedek başlıyor?"