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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İlker Yağcıoğlu'ndan Cengiz Ünder tepkisi: Futbolu bırakmış - Fenerbahçe Haberleri

        "Cengiz Ünder futbolu bırakmış"

        Spor yorumcularından İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte İlker Yağcıoğlu'nun o değerlendirmesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:50
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        • 1

          "Fenerbahçe için artık şampiyonluk Kaf Dağı'nın arkasında. Hiç kimse kendini kandırmasın 6 puan fark olmuş. Rakip dolu dizgin devam ediyor."

        • 2

          "Zaten oyunun son anlarına baktığın zaman Fenerbahçeli oyuncuların ne kadar panik halinde olduğunu anlayabiliyorsun. Geçen hafta Batshuayi ile başladın bu hafta Dzeko ile. Derbiyi kazanmıştın. Neden bu maça Batshuayi yedek başlıyor?"

        • 3

          "Rakip takım küme düşen İstanbulspor'dan sonra en az gol atan takım. Sen bu takıma karşı neden Batshuayi-Dzeko ikilisiyle çıkıyorsun? Nereden geliyor bu 3 orta sahayla çıkma sevdası?"

        • 4

          "Cengiz Ünder futbolu bırakmış. Harbiden bırakmış. Serbest vuruş kullanamıyor, oyunun içinde hiç yok. Kafa olarak da burada değil fizik olarak da."

        • 5

          "İrfan Can Kahveci ilk yarı ve oyundan çıkana kadar canla başla savaştı ama yetmedi. Onun dışında iyi diyebileceğim birisi yok."

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