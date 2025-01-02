İlkay Gündoğan için flaş iddia!
Sezon başında Barcelona'dan Manchester City'e geri dönen ve İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan'ın Suudi Arabistan'ın yolunu tutabileceği yazıldı.
1 yıllık Barcelona kariyerinin ardından yaz transfer döneminde tekrar Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fichajes'in haberine göre; Türk asıllı Alman futbolcunun İngiliz temsilcisinden ayrılarak Suudi Arabistan'a gidebileceği aktarıldı.
Birçok dünya yıldızının Suudi Arabistan'a gittiğini ve kendisinin de bu fikri düşündüğü haberin detaylarında yer aldı.
Sezon sonunda M. City ile sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki orta saha, bu sezon 24 maçta 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.