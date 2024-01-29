İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

Axiom Space şirketinin, tarihi Axiom Mission 3 görevi, Türkiye'nin uzay yolculuğuna dair önemli bir dönemeç olarak kaydedildi. İlk astronotumuz olan Alper Gezeravcı bu görev dahilinde Uluslarası Uzay İstasyonu'na çeşitli deneyler gerçekleştirmek üzere gitti. Süreç, ülkemiz tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.