İLK NE GÖRDÜNÜZ?

Ağaçlar: Eğer ilk olarak ağaçları gördüyseniz bu sizin güçlü bir sezgiye sahip olduğunuzu gösterir. Rahat bir kişiliğe sahip olabilirsiniz ve hiçbir şey yapmadan sessizce vakit geçirmeyi seviyorsunuz.

Kaplan: "Sorun seni rahatsız etmiyorsa, belayı dert etme." Bu söz tamamen sizinle ilgili olabilir. Çok güçlü bir zihniniz var ve bir kez karar verdiğinizde hiçbir şey onun doğru karar olduğundan şüphe etmenize neden olmayabilir.