Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İlk kitabın geliri öğrencilere

        Geliri öğrencilere

        Funda Erdoğan'ın "Anne Olmak" kitabı, annelik duygusunu ve çocukların sorunlarıyla başa çıkma konularını ele alıyor. Kitabın geliri, Kilis Vakfı'na ait öğrenci yurtlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geliri öğrencilere
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çocuk Gelişim Uzmanı Funda Erdoğan, 'Anne Olmak' isimli ilk kitabının lansmanında davetlilerini ağırladı. Kitabın satışından elde edilecek gelir, Avcılar Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu ve Topkapı Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu’na destek amacıyla bağışlanacak.

        Funda Erdoğan, annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini 'Anne Olmak' isimli kitabında kaleme aldı. Yeni kitabın tanıtımı için düzenlenen etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar, cemiyet hayatının ünlü isimleri Tuğba Develi, Arzu Niziplioğlu, Ebru Gizem Cevahir, Lerzenur Asan Elik, Serap Sarı, Aslıhan Şentürk, Ceyda Kadayıfçıoğlu, Ajda Yıldızhan, Aslıhan Abacı, Eda Erdoğan, Fatma Alcelat, Saadet Ocakoğlu, Vildan Keloğlu ve İpek Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

        Funda Erdoğan; “Ben de dört çocuk annesiyim. Çocuklarıma nasihatlerimi ve yaşadığım annelik duygusunu bu kitabımda dile getirmeye çalıştım. Annelik duygusunun dünyada bir tanımı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan bu duygunun sevgi ile tamamlanması. Sevgi ile büyütülen çocuklar her daim başarılı olurlar ve kendilerini değerli, öz güvenli bireyler olarak bilirler” dedi.

        İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitabın satışından elde edilecek gelir, Kilis Vakfı’na ait Topkapı Kız Öğrenci Yurdu ve Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine destek amacıyla bağışlanacak. Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar da yaptığı konuşmada; “Anneler Gününde, anneleri olarak vereceğimiz en güzel hediye gençlerin eğitimine katkı sağlamak. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FUNDA ERDOĞAN
        #ANNE OLMAK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Habertürk Anasayfa