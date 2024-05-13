REKLAM advertisement1

Çocuk Gelişim Uzmanı Funda Erdoğan, 'Anne Olmak' isimli ilk kitabının lansmanında davetlilerini ağırladı. Kitabın satışından elde edilecek gelir, Avcılar Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu ve Topkapı Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu’na destek amacıyla bağışlanacak.

Funda Erdoğan, annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini 'Anne Olmak' isimli kitabında kaleme aldı. Yeni kitabın tanıtımı için düzenlenen etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar, cemiyet hayatının ünlü isimleri Tuğba Develi, Arzu Niziplioğlu, Ebru Gizem Cevahir, Lerzenur Asan Elik, Serap Sarı, Aslıhan Şentürk, Ceyda Kadayıfçıoğlu, Ajda Yıldızhan, Aslıhan Abacı, Eda Erdoğan, Fatma Alcelat, Saadet Ocakoğlu, Vildan Keloğlu ve İpek Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Funda Erdoğan; “Ben de dört çocuk annesiyim. Çocuklarıma nasihatlerimi ve yaşadığım annelik duygusunu bu kitabımda dile getirmeye çalıştım. Annelik duygusunun dünyada bir tanımı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan bu duygunun sevgi ile tamamlanması. Sevgi ile büyütülen çocuklar her daim başarılı olurlar ve kendilerini değerli, öz güvenli bireyler olarak bilirler” dedi.

İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitabın satışından elde edilecek gelir, Kilis Vakfı’na ait Topkapı Kız Öğrenci Yurdu ve Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine destek amacıyla bağışlanacak. Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar da yaptığı konuşmada; “Anneler Gününde, anneleri olarak vereceğimiz en güzel hediye gençlerin eğitimine katkı sağlamak. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim” dedi.