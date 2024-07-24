NEANDERTALLER YENİDEN İTİBAR KAZANIYOR

Geçtiğimiz birkaç on yılda yapılan mütevazı yeni keşifler, Neandertallerin bize çok benzeyen insanlar olarak itibarının yeniden kazanılmasına yardımcı oldu. Zilhão, "Onların zekasını değerlendirmenin tek yolu (bu ne anlama geliyorsa, ama bu farklı bir konu) yaptıklarıdır" dedi. Neandertallerin bir zamanlar modern insan kültürüne özel olduğu düşünülen birçok şeyi yaptığı ortaya çıktı.