Borsaya yeni gelecekler için alım fırsatı

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü İbrahim Usul oluyor. Borsa İstanbul'un temel ve teknik analizinin yapıldığı programda Usul, temel analiz açısından borsanın ekonomik programın işlemeye devam etmesi halinde yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin devam etmesiyle gerilediği düzeyden tekrar yükselmeye başlayabileceğini anlatıyor. Teknik analizin borsada aşırı satış yapıldığını gösterdiğini işaret eden Usul, bu durumun hisse senetlerine yeni yatırım yapacaklar açısından da bin fırsat sunduğunu belirterek endeksin ilk hedefinin bugün bulunduğu 260 dolardan 350 dolara yükselmek olabileceğini aktarıyor.

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MART AYINA NASIL BAŞLANACAK?

Usul, Borsa İstanbul’da son günlerdeki satışları değerlendirirken Mart-Haziran döneminde toparlanma hareketi, yukarı eğilim görülüp görülmeyeceğini anlatıyor. Piyasanın mart ayına nasıl başlayacağına dair görüşlerini dile getiren Usul, endekste aşağı yönlü hareketlerde ilk stop-loss seviyesini de dile getiriyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Endeksi sektörel açıdan değerlendiren Usul, bankacılık, perakende, iletişim ve ulaştırma sektörlerine teknik analiz bakışı atıyor. Usul ayrıca global piyasaları da değerlendirerek

S&P500 ve Avrupa borsalarına ilişkin görüşlerini de dile getiriyor. Programda ayrıca son zamanlarda rekorlar kıran ve gündemden düşmeyen altındaki beklentiler de masaya yatırılıyor.