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'İlk Evim Arsa İlk İş Yerim'in 15 doğrusu

'İlk Evim Arsa İlk İş Yerim' projesinin yanlışları ve doğruları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'İlk Evim Arsa İlk İş Yerim' projesinde yanlış bilinen 15 konuya ilişkin açıklama yapılarak, açıklık getirildi. İşte yanlışlar ve doğrular...

13.10.2022 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1) Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. YANLIŞ

    DOĞRUSU Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.

    2) Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak. YANLIŞ

    DOĞRUSU Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.

    3) Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak. YANLIŞ

    DOĞRUSU Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.

     

  • 4) Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor. YANLIŞ

    DOĞRUSU İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 TL’dir.

    5) Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak. YANLIŞ

    DOĞRUSU Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.

  • 6) Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir. YANLIŞ

    DOĞRUSU Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır.

  • 7) Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ

    DOĞRUSU Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

  • 8) Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz. YANLIŞ

    DOĞRUSU Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

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