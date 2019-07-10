10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngilizlerin spor otomobil markası Lotus, marka tarihindeki ilk elektrikli modelinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Geçtiğimiz hafta ülkede düzenlenen otomobil etkinliği Goodwood hız festivalinde isminin 'Evija' olduğu açıklanan otomobilin, 2020 yılında üretimine başlanacağı belirtiliyor.
İlk olarak geçtiğimiz aylarda Şangay Otomobil Fuarı'nda üzerinde çalışıldığı doğrulanan modelin, isminin ise o dönem Lotus Type 130 olduğu aktarılmıştı.
İngiliz marka, her ne kadar Şangay'da açıkladığı isimden vazgeçse de, 130 rakamını otomobilin üretim adedi olarak belirlemiş durumda.
Kelime anlamı 'ilk var olan veya yaşayan' olan Evija hakkında konuşan Lotus Cars Ceo'su Phil Popham, "Evija, yeni aracımız için mükemmel bir isim. Çünkü ilk elektrikli seçeneğimiz, ilk hiper otomobilimiz ve Geely'nin yönetimi altındaki ilk modelimiz, her anlamda gerçek bir Lotus" dedi.
Popham, yeni modelin küresel otomotiv sahnesinde markayı yeniden konumlandıracağını ve gelecekte daha 'vizyoner' modeller için Lotus'un önünün açacağını ifade etti.
Edinilen bilgiye göre, Evija'nın resmi tanıtımı 16 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek.
2 YILDIR ÇİNLİLERİN KONTROLÜNDE
1950'li yıllarda İngiltere'de kurulan Lotus, Ada'nın en çok el değiştiren otomobil üreticilerinden. 1986 yılında Amerikalı General Motors tarafından satın alınan marka, kısa bir süre sonra İtalyan işadamı Romano Artioli'nin yönetimine geçmesi ile biliniyor.
1996 yılında Malezyalı Proton'un bünyesine dahil olan İngiliz spor otomobil üreticisi, 2017 yılından bu yana ise Çinli Geely'nin kontrolünde bulunuyor.
Elektrikli spor otomobilini tanıtmak için gün sayan markanın, SUV model geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, markanın Çinli sahibi Zhejiang Geely Holding Group'un 1.3 milyar dolar yatırımla Çin'in Vuhan kentinde açtığı fabrikada Lotus'un yeni modellerinin üretilmesi bekleniyor.
Kaynaklar, Lotus'un hali hazırda üretime devam ettiği İngiltere'deki Norfolk tesisinin de faaliyetlerine devam edeceğini bildiriyor.
Yıllık üretim kapasitesi 150 bin adet olarak açıklanan Vuhan fabrikasının, elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor üretimi yapabilecek şekilde tasarlandığı açıklanırken, Evija'nın hangi tesiste üretileceği ise şimdilik gizemini koruyor.
2017 yılından bu yana Türkiye'de bayisi bulunan Lotus'un, ilk elektrikli modeli Evija'yı önümüzdeki yıl Türk otomobil severlerin beğenisine sunması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!