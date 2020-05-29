Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüdü

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Türkiye ekonomisi 2020’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4.5 ile yüzde 5.2’lik piyasa beklentisinin altında büyüdü. Yüzde 4.5'lik performans beklentilerin altında olsa da Avrupa Birliği, dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en güçlü büyüme.

Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) ilk olarak 10 Mart'ta görülmüş, Türkiye pandemiden Mart ayının ikinci yarısından sonra etkilenmeye başlamış alınan tedbirler kapsamında AVM'ler, lokantalar, restoranlar kapanmış, fabrikalar geçici olarak üretime ara vermiş ekonomi kısmen kapanmıştı.

Koronavirüsün Avrupa'da en fazla etkilediği ülkelerden İtalya yılın ilk çeyreğini yüzde 4.8 daralma ile tamamladı. İlk çeyrekte Fransa ekonomisi yüzde 5.4 ile en fazla küçülen ekonomi oldu. Euro Bölgesi yüzde 3.2, Avrupa Birliği ise yüzde 2.6 daraldı.

Türkiye ekonomisi, G-20 ülkeleri arasında da en iyi güçlü büyüme performansı gösteren ülke konumunda. Koronavirüsün çıkış noktası yeni Çin ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı.



BloombergHT tarafından hazırlanan, Eurostat verilerine göre düzeltilen OECD verilerine göre de Türkiye en iyi performansa sahip. OECD ortalaması yüzde 0.8 küçülme oldu.