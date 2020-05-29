Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2020’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4.5 ile yüzde 5.2’lik piyasa beklentisinin altında büyüdü. Yüzde 4.5'lik performans beklentilerin altında olsa da Avrupa Birliği, dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en güçlü büyüme.
Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) ilk olarak 10 Mart'ta görülmüş, Türkiye pandemiden Mart ayının ikinci yarısından sonra etkilenmeye başlamış alınan tedbirler kapsamında AVM'ler, lokantalar, restoranlar kapanmış, fabrikalar geçici olarak üretime ara vermiş ekonomi kısmen kapanmıştı.
Koronavirüsün Avrupa'da en fazla etkilediği ülkelerden İtalya yılın ilk çeyreğini yüzde 4.8 daralma ile tamamladı. İlk çeyrekte Fransa ekonomisi yüzde 5.4 ile en fazla küçülen ekonomi oldu. Euro Bölgesi yüzde 3.2, Avrupa Birliği ise yüzde 2.6 daraldı.
Türkiye ekonomisi, G-20 ülkeleri arasında da en iyi güçlü büyüme performansı gösteren ülke konumunda. Koronavirüsün çıkış noktası yeni Çin ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı.
BloombergHT tarafından hazırlanan, Eurostat verilerine göre düzeltilen OECD verilerine göre de Türkiye en iyi performansa sahip. OECD ortalaması yüzde 0.8 küçülme oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!