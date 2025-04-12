Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin yerli otomotiv üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bu programla birlikte, otomotiv sanayi altyapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli adımlar atılması planlanıyor. Detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen destek programı kapsamında, kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği ise merak ediliyor. Peki, yerli araba desteği kimlere verilir?