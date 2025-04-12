Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı nedir, detaylar belli oldu mu, başvuru tarihi açıklandı mı, kimler yararlanabilir?

        'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' nedir, başvuruları başladı mı?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik özel bir destek paketi hazırlıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla duyurulması planlanan bu destekle, yerli otomobile ulaşımın daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Geniş ailelerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayı beklerken, destekten kimlerin yararlanabileceği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, yerli otomobil desteği başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin yerli otomotiv üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bu programla birlikte, otomotiv sanayi altyapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli adımlar atılması planlanıyor. Detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen destek programı kapsamında, kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği ise merak ediliyor. Peki, yerli araba desteği kimlere verilir?

        • 2

          KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        • 3

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

          Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        • 4

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

          Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa