İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında başlıyor?
Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. Yeni eğitim-öğretim dönemi takvimi belli oldu. Takvimde, yarı yıl tatilinin yanı sıra ara tatil tarihleri yer alıyor. Peki İlk ara tatil ne zaman? MEB 2024 2025 Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında başlıyor?
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Okulların ara tatil tarihi 2024-2025 MEB takvimnde yer alıyor. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşiyor. Ara tatil henüz yeni başlamışken şimdiden yarıyıl tatili 2024 tarihi araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da okullarda ara tatil sistemi uygulanmaya devam edilecek. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında başlıyor?
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ARA TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?
İkinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.