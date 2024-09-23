Okulların ara tatil tarihi 2024-2025 MEB takvimnde yer alıyor. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşiyor. Ara tatil henüz yeni başlamışken şimdiden yarıyıl tatili 2024 tarihi araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da okullarda ara tatil sistemi uygulanmaya devam edilecek. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında başlıyor?