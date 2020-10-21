En çok zarar bizde

Koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayıldı.
Birçok ülke, pandemi haline gelen salgının ilk günlerinde kısıtlamalara giderek sosyal ve kültürel faaliyetlerini sonlandırdı.
Birkaç ay sonra kısıtlamalar sonlandırılarak sosyal ve kültürel faaliyetlere izin verildi.
Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla 1 Haziran'da yeni normalleşme süreci başladı.
Sinema salonlarının açılmasına 1 Temmuz'da izin verilse de birçok yapımcının filmlerini ertelemesi sonucu 3 aylık süreçte beyazperdeye eski filmler yansıdı.
Hal böyle olunca da gösterimdeki filmler için oldukça az sayıda bilet kesildi.
Azami ölçüde hijyenik önlemler alan sinema salonları, aynı zamanda kurallara en fazla uyan kurumlardan olsa da pandemi sona ermediği sürece sinema adına eski günlere dönmek mümkün olmayacak. Bu nedenle sinema sektörünün gözü - kulağı pandemiyi sona erdirecek aşının bulunmasında.
Çekimleri ertelenen filmler için pandemi sonrasında sete çıkılacak. Bunun yanı sıra çekimleri tamamlandığı halde gösterime çıkarılmayan filmler de bulunuyor.
Görünen o ki pandeminin bitimiyle birlikte tam bir film enflasyonu yaşanacak.
Yapımcılar, bu kez gösterim takvimi için mücadeleye girecek. Büyük bir olasılıkla birçok filmin gösterimi mecburen yaz aylarına sarkacak.
Belki de böylelikle Türkiye'de yaz sezonu anlayışı başlayacağı için yapımcılar için de izleyiciler için de oldum olası büyük bir sorun olan sıkışık sezondan kurtulunacak.
Pandeminin Türkiye'deki sinema sektörüne zararı ne oldu?
2020'de gişe rakamlarındaki düşüş, bir önceki yıla oranla şöyle; Türk ve yabancı filmler olmak üzere toplam izleyici kaybı, 24.664.210 kişi. Hasılat kaybı ise 373.844.155 TL.
Koronavirüsün ortaya çıkıp tüm dünyaya yayıldığı Çin'de ve vaka ve vefat sayısıyla şu anda pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'de sinemalar hemen hemen eş zamanlı kapatılıp açıldı. Keza Türkiye'de de öyle... Ne var ki Türkiye'de sinema sektörü, pandemiden diğer iki ülkeye oranla çok daha fazla etkilendi.
Nüfus oranıyla hesap yapacak olursak Türkiye'de izleyiciler, Çin ve ABD'deki izleyicilere oranla sinema salonlarında film izlemekten daha fazla çekindi.
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