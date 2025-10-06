İlk 8 haftada yaprak dökümü!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı geride kalırken, beş takımda teknik direktör değişikliği yaşandı.

Sezonun ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig'de istediğini bulamayan Beşiktaş, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK ve ikas Eyüpspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan Güneydoğu Anadolu ekibi, bu sezona İsmet Taşpınar yönetiminde girdi. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarının 3-0'lık skorlarla kaybedilmesinden sonra tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE, BİRER GÜN ARAYLA TEKNİK ADAMLARINI DEĞİŞTİRDİ

Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde giren Beşiktaş, Avrupa kupası elemelerinde, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe ise hem Süper Lig hem de Avrupa kupaları elemelerinde istediği sonuçları alamadı.

Süper Lig'deki tek maçı kazanan Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, önce UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e, daha sonra da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Özellikle Lausanne gibi düşük bütçeli bir takım karşısında Avrupa'ya veda edilmesi Solskjaer'in siyah-beyazlı takımdaki sonunu getirdi ve 28 Ağustos'ta tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Fenerbahçe ise Jose Mourinho idaresinde Süper Lig'deki ilk 2 maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaların yanı sıra olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ağustos'ta Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Solskjaer'in yerine Türk futbolunun efsane futbolcularından ve Beşiktaş'ın başında daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın getirildi. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, tamamı ligdeki 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak istikrar yakalamak için mücadele ediyor.

Fenerbahçe ise İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya emanet edildi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünün liderliğinde ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.