        Haberler Spor Futbol Süper Lig İlk 8 haftada yaprak dökümü - Futbol Haberleri

        İlk 8 haftada yaprak dökümü

        Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 18 takımdan 5'inde teknik direktör değişikliği yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:32
        İlk 8 haftada yaprak dökümü!
        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı geride kalırken, beş takımda teknik direktör değişikliği yaşandı.

        Sezonun ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig'de istediğini bulamayan Beşiktaş, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK ve ikas Eyüpspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

        İLK DEĞİŞİKLİK GAZİANTEP FK'DA

        Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu.

        Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan Güneydoğu Anadolu ekibi, bu sezona İsmet Taşpınar yönetiminde girdi. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarının 3-0'lık skorlarla kaybedilmesinden sonra tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

        İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz, puansız son sırada aldığı Gaziantep FK'nin başında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, 8. haftayı 14 puana kapattı.

        BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE, BİRER GÜN ARAYLA TEKNİK ADAMLARINI DEĞİŞTİRDİ

        Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

        Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde giren Beşiktaş, Avrupa kupası elemelerinde, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe ise hem Süper Lig hem de Avrupa kupaları elemelerinde istediği sonuçları alamadı.

        Süper Lig'deki tek maçı kazanan Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, önce UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e, daha sonra da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Özellikle Lausanne gibi düşük bütçeli bir takım karşısında Avrupa'ya veda edilmesi Solskjaer'in siyah-beyazlı takımdaki sonunu getirdi ve 28 Ağustos'ta tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

        Fenerbahçe ise Jose Mourinho idaresinde Süper Lig'deki ilk 2 maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaların yanı sıra olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ağustos'ta Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.

        Solskjaer'in yerine Türk futbolunun efsane futbolcularından ve Beşiktaş'ın başında daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın getirildi. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, tamamı ligdeki 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak istikrar yakalamak için mücadele ediyor.

        Fenerbahçe ise İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya emanet edildi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünün liderliğinde ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

        BAŞAKŞEHİR DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

        Süper Lig'de dördüncü teknik direktör değişikliği RAMS Başakşehir'de yaşandı.

        Geçen sezon ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynama hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, 2 tur geçmesine rağmen play-off'ta Romanya ekibi Craiova'ya elendi.

        Avrupa'ya veda eden Başakşehir, Süper Lig'deki 2 müsabakada da beraberlik yaşayınca teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Böylece şu anda Süper Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk yaşamış 5 takımdan 3'ü teknik adam değişikliğine gitmiş oldu.

        Atan'ın yerine son olarak Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran eski milli futbolcu Nuri Şahin getirildi. Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, ligde çıktığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

        SON DEĞİŞİKLİK EYÜPSPOR'DA

        Süper Lig takımları arasındaki son teknik adam değişikliği ikas Eyüpspor'da yaşandı.

        Geçen sezon Arda Turan yönetiminde Süper Lig'i 6. tamamlayan eflatun-sarılı kulüp, yeni sezon öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Selçuk Şahin'i takımın başına getirdi.

        İstanbul temsilcisi, ligde çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle sadece 5 puan toplayabildi. Sezon başında yaşanan kötü sonuç nedeniyle Şahin'in istifası kulüp yönetimi tarafından kabul edildi.

