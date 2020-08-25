HABERTURK.COM / AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşılacağı toplantıya katıldı.

ENR 250 listesinde Türkiye'nin müteahhitlik firma sayısı itibarıyla 2'nci, gelirler itibarıyla 7'nci sırada yer aldığını belirten Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı" ifadelerini kullandı

Türkiye, bu sayı ile 74 firmasıyla yer alan Çin’in ardından ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 35 firma ile ABD bulunuyor.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, elde edilen başarının salgın gündeminde sektöre büyük moral olduğunu belirtirken, “Mevcut zorluklara rağmen hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var… Sadece sektörümüz için çabalamıyoruz. Hedeflerimiz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik …” dedi.

TÜRKİYE, AVRUPA'DAKİ PAYINI ARTIRDI

ENR, listenin yer aldığı“Covid-19 ile Mücadele” başlıklı bülteninde, son yıllarda korumacılık ve ticaret savaşları, politik çalkantılar ve emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların olumsuz etkisi altında olduğunu belirttiği uluslararası inşaat pazarının 2019 yılında yüzde 2,9 oranında daralarak 487,3 milyar ABD Doları’ndan 473,1 milyar ABD Doları’na gerilediğini kaydetti.

ENR, son dönemde uluslararası müteahhitlik firmalarının Covid-19 salgınının ve ona bağlı olarak petrolde yaşanan fiyat savaşının da kuşatması altında bulunduğuna işaret etti.

127 ÜLKEDE 10 BİN 274 PROJE

Türk firmaları 21,6 milyar ABD Doları tutarında gelir ile küresel pazardaki yüzde 4,6’lık payı da muhafaza etti. Müteahhitlik firmalarının 2019 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2020 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 7’den 9’a çıktı. Bir Türk müteahhitlik firması da proje gelirine göre ilk 30 uluslararası müteahhit arasında yer aldı. Bölgesel olarak bakıldığında; Türk firmalarının faaliyetleri 2019 yılında ağırlıklı olarak Orta Doğu (9 milyar ABD Doları) ve müteahhitlerimizin lider pazarı olmayı sürdüren Rusya dahil Avrupa (8,2 milyar ABD Doları) bölgelerinde yoğunlaştı. Türk müteahhitlerinin, Avrupalı firmaların ağırlıkta olduğu Avrupa pazarında özellikle Batı ülkelerindepayını artırdığı veÇin ve Kore firmalarının önünde yer aldığı da izleniyor. Türk firmalarının da ilgi odağı olan Afrika kıtasında ise Çinli firmaların payı yüzde 62 oldu.

Bakan Pekcan, gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 1972 yılında Libya’da liman projesi ile başlayan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında bugün itibariyle dünyanın 127 farklı ülkesinde 407,2 milyar ABD Doları değerinde 10.274 proje üstlenilmiş olduğunu kaydetti.

Bakan Pekcan, Covid-19 salgınının birçok ülkede proje yapımını yavaşlattığını ve sürecin, proje üstlenilen ülkelerin yatırım programlarını tam olarak nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki günlerde daha net görülebileceğini belirterek, “Bu aşamada en önemli hususlardan biri, firmalarımızca sürdürülen mevcut projeler üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmektir. Bu bağlamda, salgının etkilerine rağmen müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzün daha fazla proje üstlenmesine yönelik ticari diplomasi kanallarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

SALGIN 2021 YILI TAHMİNLERİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR

TMB Başkanı Mithat Yenigün de "Firmalarımızın elde ettiği güzel sonuçlar, Covid-19 salgını ile mücadele ederken ihtiyacımız olan morali sağlıyor” dedi. Yenigün şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarına ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, ‘dünya devler ligi’nde 39’u Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile Çin’in ardından dünya ikinciliğimizi muhafaza ettik.

Yaşanan salgın ve salgınla birlikte alınan önlemler, sektörümüz için de bu yıla ve 2021 yılına dair tahminleri güçleştirmektedir. Mevcut zorluklara rağmen hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var… Hedeflerimiz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik… Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, bir taraftan da inşaat malzemeleri ihracatımızın artması,ülkemizin daha çok döviz kazanması ve Türk işgücüne istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Yani küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bu yıl salgın öncesinde öngördüğümüz 20 milyar ABD Dolar’ı tutarında yeni proje hedefimiz için yoğun biçimde çalışıyoruz. Bununla birlikte bu hedefe ulaşmak mevcut şartlarda güç gözüküyor. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi ve belirsizlikleri fırsata çevirmek ve küresel inşaat pazarından aldığımız %4,6’lık payı, orta vadede %7’ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz.”

ENR’ın 2020 Yurtdışında İş Yapan En Büyük 225 Tasarım/Teknik Müşavirlik Firması Listesi’nde de 3’ü ilk 100 firma arasında olmak üzere toplam 6 Türk firması yer aldı.Toplantıda konuşan Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Baydur, teknik müşavirlik hizmetlerinin yurtdışı faaliyetlerinin yaklaşık 2.5 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını kaydetti. Baydur, müşavirlerin yurtdışı faaliyetlerinin artırılması halinde müteahhitlik hizmetlerinin ve inşaat malzemesi ihracatının katlanarak artabileceğini belirterek; faaliyetlerine daha fazla destek verilmesini talep etti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ” LİSTESİNDEKİ TÜRK FİRMALARI VE KÜRESEL SIRALAMADAKİ YERLERİ

FİRMA LİSTESİ 2020 2019 1 RÖNESANS 23 33 2 LİMAK 61 67 3 TEKFEN 65 69 4 YAPI MERKEZİ 78 77 5 ANT YAPI 80 87 6 TAV 84 71 7 ENKA 86 92 8 MAPA 91 126 9 KOLİN 94 151 10 NUROL 109 128 11 ONUR 116 131 12 YÜKSEL 118 142 13 GÜLERMAK 124 127 14 ESTA 129 156 15 DEKİNSAN 137 148 16 KUZU 142 147 17 AD KONUT 156 170 18 IC İÇTAŞ 157 139 19 ESER 158 164 20 DOĞUŞ 165 135 21 SUMMA 166 188 22 ÇALIK ENERJİ 171 119 23 TEPE 179 184 24 METAG 180 ** 25 GÜRBAĞ 182 190 26 AE ARMA-ELEKTROPANÇ 183 176 27 ALARKO 189 105 28 YENİGÜN 197 163 29 ANEL 199 175 30 POLAT YOL 203 219 31 GAMA 212 118 32 İLK 213 203 33 GAP 216 172 34 NATA 217 193 35 STFA 218 179 36 CENGİZ 219 211 37 KUR 220 217 38 ÜSTAY 222 216 39 ÖZKAR 223 222 40 MAKYOL 227 231 41 MBD 229 248 42 ZAFER 230 228 43 BAYBURT 234 229 44 SMK 236 **