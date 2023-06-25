İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

ÖFORİ DUYGULARI YAŞAYABİLİRSİNİZ
Çoğu insan aşık olmanın oldukça coşkulu hissettirebileceği konusunda hemfikirdir. Hatta bazı bilim adamları bu deneyimi bir kokain hücumuna benzetiyor. Bu, onu bu kadar bağımlılık yapan şeyin büyük bir parçasıdır.
International Journal of Research Publication and Review'de 2021'de yapılan bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkinin ilk aşamalarında beyin katekolaminlerle dolup taşar. Bu, size bir enerji dalgası verebilen ve zevk ve coşku duyguları üretebilen dopamin ve norepinefrin gibi kimyasalları içerir. Hızlı kalp atışları, avuç içlerinin terlemesi ve iştah kaybı gibi bir dizi başka psikolojik tepkiden de sorumludurlar.
Uluslararası Araştırma Yayınları ve İncelemeleri Dergisi'nde yer alan bilgilere gör genellikle aşık olmakla el ele giden "iyi hissetme" hisleri, arzuladığınız kişiyle duygusal olarak bağlantı kurma ve onun yanında olma isteği uyandırır. Ancak aynı zamanda saplantılı düşünceleri tetikleyebilir ve sizi endişeli hissettirebilir.
The Journal of Comparative Neurology yayımlanan araştırmaya göre, beynin "ödül sisteminin" aşka dahil olması çiftleşmede önemli bir rol oynuyor. Bu döngü, birbirinizi takip etmek ve birlikte üremek için bir ortak bulmak için daha fazla motive olduğunuz anlamına gelir, bu da insan olarak hayatta kalmayı geliştirir.