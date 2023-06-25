İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

ŞEHVET DUYDUĞUNUZDA HORMONLAR SALINIR

Romantik bir ilişkinin ilk aşamalarında vücudunuza çok şey oluyor. Elbette karnınızda o malum kelebekler var. Nabzının yarışı, yanaklarınızın aniden kızarması vs.. Hindistan Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi'nde yayımlanan araştırmalara göre, beyninizde ruh halinizi çeşitli şekillerde değiştirebilen kimyasal değişiklikler var.

Çıkma aşamasının başlangıcında, birbirinize karşı cinsel bir çekim geliştirmeye başlayabilirsiniz. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism'e göre bu olduğunda, hipotalamusunuz testosteron ve östrojen üretimini uyarır. Hipotalamus, beyninizin merkezinde bulunan, endokrin sistemi koordine eden ve farklı bedensel süreçleri düzenlemeye yardımcı olan küçük bir bezdir. Testosteron ve östrojen, cinsellikte etkili olan vücudun birincil üreme hormonlarıdır. Testosteron erkeklerde daha fazladır ve östrojen kadınlarda daha yüksektir. Cinsel istek ve libidoyu yönlendirmeye, şehvet ve uyarılma duygularını artırmaya yardımcı olurlar.