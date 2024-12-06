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        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik İliç’te ÇED raporu ile ilgili Çevre Bakanlığı yetkililerine takipsizlik kararı - Enerji Haberleri

        İliç’te ÇED raporu ile ilgili Çevre Bakanlığı yetkililerine takipsizlik kararı

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te meydana gelen kazayı soruşturan Başsavcılık, bilirkişi raporuna göre ÇED raporunda herhangi bir kusurları olmadığı gerekçesiyle raporun hazırlanmasında, onaylanmasında görevli kamu yetkililerine kovuşturmaya her olmadığı kararı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:48
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        İliç'de ÇED raporu ile ilgili takipsizlik
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        Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti işletme operasyonlarının ÇED kapsamında yürütüldüğü kararına varmıştı.

        Bilirkişi raporuna atıf yapan İliç Cumhuriyet Başsavcılığı karar yazısında şu kanaate varıldığını bildirdi:

        "Bilirkişi heyetimiz tarafından dava dosyası kapsamında 23.05.2024 tarihli bilirkişi raporu, belgeler (CD’ler dahil), teknik raporlar, bilgi alma, sorgulama ve ifade tutanakları, SYDF raporları, ÇED izin belgeleri, ölçüm sonuçları, laboratuvar deney sonuçları, MAPEG raporları, işletme izin ve ruhsatları, Anagold organizasyon şeması, savcılık tarafından daha önce alınan raporlar ile dosyada bulunan tüm teknik rapor ve mütalaalar ve diğer tüm yazışmalar detaylı olarak incelenmiştir. Tüm bu değerlendirmelerin ışığında heyetimizce, söz konusu kazanın ÇED Raporu ile ilişkilendirilemeyeceği; kazanın ayrı bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiği; doğrudan neticenin oluşumuna tesir etmeyen, dikkat ve özen yükümlüğünün ihlalinden oluşacak icrai veya ihmali davranışları olmayan kamu adına görev yapan ilgili Bakanlığın ve Genel Müdürlüklerin sorumlu tutulamayacağı göz önüne alındığında, uygulama esnasındaki varsa olumsuzluklardan sorumlu tutulması beklenemeyeceğinden, söz konusu ÇED raporunda onay ve/veya imzası bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin ve ilgililerin kusurlu olarak değerlendirilemeyeceği ve iş kazasının meydana gelmesinde kaza sonucu oluşan ölüm, yaralanmalar ve çevrede oluşan kirlenmeye dair sorumluluğu bulunmadığı görüşüne varıldığından dolayı ÇED raporunda onay ve/veya imzası bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…

        Başsavcılıkça bu nedenle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda onay ve/veya imzası bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri hakkında üzerlerine atılı suçların unsurları itibariyle oluşmamış olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        Başsavcılıkça ayrıca ihbar dilekçelerinde şikayetçi olunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu görevlileri ve diğer kişiler hakkında dosyada bulunan, bilirkişi raporlarında herhangi bir kusur izafe edilmemiş olması nedeniyle de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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