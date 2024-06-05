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        Haberler Gündem Güncel İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi | Son dakika haberleri

        İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde dün toprak altından çıkarılan maden işçisinin cenazesi, tanınmaz halde olması nedeniyle kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeleri çıkarılamayan 5 ailenin yakınlarından DNA testi için örnekler alınacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:11
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        Tanınmaz haldeki işçiye DNA testi
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        İliç'teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 5'inin cenazelerine ulaşılırken 4 işçinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Aranan beş işçiden birine de 112 gün sonra dün ulaşıldı.

        Dün toprak altında çıkarılan işçinin cenazesi tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri çıkarılamayan aile yakınlarından DNA testi için örnekler alınacağı öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 1 işçinin de dün cenazelerine ulaşılmıştı. Geri kalan 4 işçinin bulunması için ise arama çalışmaları devam ediyor.

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        #erzincan iliç
        #maden ocağı
        #maden ocağında ölen işçiler
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