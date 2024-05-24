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        Haberler Gündem Güncel İliç'te 32 kişi daha kusurlu bulundu - Son dakika haberler

        İliç'te 32 kişi daha kusurlu bulundu

        Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden göçüğüyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Bu kişilerden 23'ünün tali kusurlu, 9'unun ise asli kusurlu bulunduğu kaydedildi. 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişinin de ifadesinin ardından sevk edileceği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:55
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        İliç'te 32 kişi daha kusurlu bulundu
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden göçüğü ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında maden göçüğü ile ilgili soruşturması devam ediyor.

        Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

        İHA'nın haberine göre, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişinin de ifadesinin ardından sevk edileceği öğrenildi.

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        YABANCI UYRUKLU 7 KİŞİ YER ALIYOR

        Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

        Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen maden göçüğünde kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

        Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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        #son dakika
        #İliç
        #Erzincan
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