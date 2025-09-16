Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Her maç çırpınıyorum! - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Her maç çırpınıyorum!

        Trendyol Süper Lig'inin 5. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, bu maçtan üç puan kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 01:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 01:01
        "Her maç çırpınıyorum!"
        Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok istedikleri bir oyun oynamadıklarını belirtti.

        "Tipik beraberlik maçıydı." ifadesini kullanan Palut, "Çok şükür bu maçtan üç puanı kazandık. Üç puanı kazanırken eksiklerimizin farkındayız. Memnuniyetsizliklerin farkındayız. Üç puanı aldık diye hiçbir şeyin üstünü örtmüyoruz. Ama kendimizi de yok edecek durumda değiliz." dedi.

        Maçta ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Palut, şöyle devam etti:

        "Bazen iyi oynuyoruz. Bazen iyi olmuyor. Asgari müşterekte buluştuğumuz zaman çalışıp daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu maç, daha fazlasını vaat ediyordu performans olarak ama olmadı. Yine de oyuncularımız son dakikalara kadar uğraştı. En azından maçı iyi oynamasak da son anlarda istediler. Son ana kadar götürdüler ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Gençlerbirliği takımı da biz bugün nasıl en kötü oyunumuzu oynadıysak onlar da bugün en iyi oyunlarını oynadılar. Onları da kutluyorum."

        Karşılaşmanın ikinci yarısının sezonun en kötü performansları arasında yer aldığını dile getiren Palut, "Bunun eleştirilmesi kadar doğal bir şey yok." diye konuştu.

        "HER MAÇ ÇIRPINIYORUM"

        Palut, Çaykur Rizespor'a geldiği günden beri bugüne kıyaslandığı zaman Karadeniz ekibinin, rakipleri ve futbol kamuoyu tarafından çok daha fazla saygı duyulan, çok daha fazla önlem alınan, çok daha fazla değer gösterilen bir takım olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Çaykur Rizespor'un karşısındaki rakip kendine bir çekidüzen veriyor. Sonuçlar öyle de böyledir. Sanki hep kötü kötü kötü de kredi kullanıyormuşum gibi bir durum yok. İlk önce bunu aldım cebime koydum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse çırpınıyorum. Her antrenman çırpınıyorum. Her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Çaykur Rizespor takımını sanki aldığımız yerden çok daha altlara getirmişiz, yerle yeksan etmişiz gibi bir hava da yaratılırsa, o uysal adam yok olur. Ben işimin farkındayım. Bugün Allah yardım etti kazandık. Bunun da farkındayım. Neyse onu söylüyorum. Kötüyse kötü, iyi olduğu zaman iyi. Ama ben Çaykur Rizespor periyodunda çıkardığım işin farkındayım."

        Çaykur Rizespor'un takımının saygı gördüğünü dile getiren Palut, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Çaykur Rizespor takımı benim bildiğim günden bugüne kadar en maksimum saygısını görüyor. Bunun dönem dönem sportif karşılığını veremiyor olabiliriz. O ayrı bir konu. Ama sürekli de 'kredi kullanıyorsun, mahvettin takımı da kredi kullanıyorsun.' Taraftar çok alkışladı. Maçtan sonra tek başıma sahaya çok çağırdılar. Bütün tribünleri gezdim. Hepsini alkışladım, karşılık verdim. Her zaman değerli, çok güzel bir camia Çaykur Rizespor. Şehri de seviyorum. Buradaki insanları da seviyorum. Bugün bağıranları da seviyorum. Zaten benim sorumluluğumdaki bir performanstan dolayı başkalarına bağırıldığı zaman negatif anlamda ben buna üzülürüm. Sorumlu benim, bana bağırılacak. Saygı duyuyorum gösterilen tepkilere. Taraftarımıza saygı duyuyorum. Gayet ölçülü. Gayet ağızlarını bozmadan gayet performanstan memnuniyetsizliklerini dile getirerek güzel bir şekilde bu takımın sorumlusuna tepkilerini gösterdiler. Alkışladıkları gibi. 'Çaykur Rizespor'a çöreklenmiş. Rizespor'u mahvetmiş. Ama yine de kredisi var da burada duruyor.' Bunu dedirtmem."

