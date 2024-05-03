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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Beraberliği bile düşünmediğimiz maçta rakibimize yenildik - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Beraberliği bile düşünmediğimiz maçta rakibimize yenildik

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, ligi daha iyi bir konumda bitirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Beraberliği bile düşünmediğimiz maçta rakibimize yenildik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:39 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:39
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        "Beraberliği bile düşünmeden yenildik!
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu.

        "BERABERLİĞİ BİLE DÜŞÜNMEDİĞİMİZ MAÇTA YENİLDİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Beşiktaş maçından önce son 4 maçımız kalmıştı ve kazanmamız gerekiyordu. Bizim ilk 5’e tutunma çabamız için buradan puanlar almamız gerekiyordu. Alacağımız 1 puan, Beşiktaş deplasmanında olsa bile bizi mutlu etmeyecekti. Maçın başında öne geçtik fakat içeri girene kadar iyi bir futbol oynayamadık. İkinci yarısında daha iyi bir oyun oynadık ve rakibimizi daha çok geriye koşturduk. Maç 2-2'ye geldi. Geçen haftaya benzer bir sonuçla duran bir topla yine puan alamadan ayrılmış olduk. Beraberliği bile düşünmediğimiz maçta rakibimize yenildik. Rizespor takımı 3 hafta kalıncaya kadar limitlerini zorlamıştır. Ligi istediğimiz yerde bitiremeyeceğimizi görüyoruz. Çaykur Rizespor genç ve iyi bir takımdır. Böyle bir sezonu daha iyi bitirmek isterdik. 3 maçımız var. Ortada 9 puan var. Sezonu iyi performanslarla bitirmeye çalışacağız. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

        "HATALARIMIZI GÖRECEĞİZ"

        Benzer goller yediklerinden yakınan tecrübeli hoca, “İki golde de topun çıkacağına dair bir şey hissettiler ve donup kaldılar. Bu bir takım oyunu. Çok daha dikkatli olmamız gerekirken yine aynı arka direğe atılan topla son dakika gol yedik. Oturup bunları çalışacağız. Hatalarımızı göreceğiz. Bu da bizim mesleğimizin zor tarafları” şeklinde konuştu.

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