İlhami dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

Bisikletin yaşamının bir parçası haline getirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"1990'da Rus birinden bisiklet aldım, bisiklet sürmeyi öğrendim ve bırakmadım, 34 yıldır devam ediyorum. Benim evimin Ulu Cami'ye uzaklığı yaklaşık 4 kilometre, genellikle cuma günleri ve fırsat buldukça buraya bisikletle geliyorum. Fırsat buldukça tüm camileri geziyorum, hiçbir sıkıntım yok, hepsine bisikletle gidiyorum. Şükürler olsun sağlığımı da koruyorum.