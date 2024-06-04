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        Haberler Yaşam İlhami dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

        İlhami dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

        Erzurumlu 62 yaşındaki bisiklet tutkunu İlhami Yıldırım, sağlıklı bir yaşam için günde yaklaşık 20 kilometre pedal çeviriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:32
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          Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yaşayan emekli, 3 çocuğu ve 2 torunu bulunan İlhami Yıldırım'ın, 1990'da başlayan bisiklet tutkusu 34 yıldır devam ediyor.

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          Cadde ve sokakları karış karış pedallayan Yıldırım, hava güzel olunca ve fırsat buldukça kentteki tarihi ve doğal güzellikleri bisikletiyle geziyor.

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          Günde yaklaşık 20 kilometre pedal çeviren ve sağlıklı bir yaşam süren İlhami dede sürekli hareket ettiği için zinde kalıyor.

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          "DİZ VE BEL AĞRIM YOK, KASLARIMDA GELİŞME OLUYOR"

          Bisiklet tutkunu Yıldırım, bisiklet sürmeyi sevdiğini, pedal çevirirken kendini rahat ve mutlu hissettiğini söyledi.

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          Bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına değinen Yıldırım, "Sağlığımı bisiklet sürmeye borçluyum, bisiklet sürdüğüm zaman hiçbir sıkıntım olmuyor. Diz ve bel ağrım yok, kaslarımda gelişme oluyor, nefes alıp verişim rahat" dedi.

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          Bisikletin yaşamının bir parçası haline getirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

          "1990'da Rus birinden bisiklet aldım, bisiklet sürmeyi öğrendim ve bırakmadım, 34 yıldır devam ediyorum. Benim evimin Ulu Cami'ye uzaklığı yaklaşık 4 kilometre, genellikle cuma günleri ve fırsat buldukça buraya bisikletle geliyorum. Fırsat buldukça tüm camileri geziyorum, hiçbir sıkıntım yok, hepsine bisikletle gidiyorum. Şükürler olsun sağlığımı da koruyorum.

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          Hava güzel olduğu zaman arabaya binmiyorum bisiklet sürüyorum. Günlük yaklaşık 20 kilometre bisiklet sürüyorum. Bazen de akşamları üniversiteye ve çevre yoluna doğru tura çıkıyorum. Bisikleti Allah fırsat verirse ölene dek kullanacağım, gücüm yettikçe vazgeçmeyeceğim."

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          "BİSİKLET ÇOK GÜZEL BİR ULAŞIM ARACI"

          Kentte bisiklet yolu olmadığına dikkati çeken Yıldırım, bu ihtiyacın karşılanması halinde vatandaşların teşvik edilebileceğini belirtti.

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          Herkese bisiklet sürme önerisinde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

          "Akranlarımın genelde kas, bel ve ayak ağrıları oluşuyor, bu ağrılarını gidermek için bisiklet sürsünler. Şükürler olsun bugüne kadar ayakta tedaviler dışında hastaneye gitmedim, bunu bisiklete borçluyum.

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          Bisikletin bende en büyük yeri kolay ulaşım sağlaması, her yere rahatlıkla gidebiliyorsun, istediğin yere park edebiliyorsun bir de sağlığını kazanıyorsun, çok güzel bir ulaşım aracı.

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          Boş kaldığım zaman bisikletle tarihi yerleri geziyorum, çok da hoşuma gidiyor. Bazen de mantar toplamaya gidiyorum. Zamanımı böyle değerlendiriyorum, bunlar emekli bir insana çok hoş geliyor."

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