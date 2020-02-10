İlhak ne demek? İlhak kelimesinin TDK anlamı ne? soruları İlhak etmek ile ilgili detayları merak edenler tarafından araştırılıyor. Uluslararası ve ülkelerin bağımsızlığı gibi konularda gündeme gelen ilhak kelimesinin TDK anlamı haberimizde.

İLHAK TDK ANLAMI - İLHAK NE DEMEK?

Arapça'dan dilimize geçen ilhak kelimesi isim olarak iki anlamda kullanılıyor. TDK'da ilk anlamı "katma, bağlama, ekleme" olan ilhak kelimesinin ikinci anlamı ise "egemenliği altına alma" şeklinde aktarılıyor. "İlhak etmek" en çok kullanılan şeklidir.