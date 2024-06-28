İlginç ölümleriyle tarihe geçen ünlüler ve Tamayo Perry

EŞCİNSEL ROLLERİ YENİDEN TARTIŞMAYA AÇTI

Sean Penn, kariyer geçmişiyle ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Oscar'lı oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda, bugün olsa 2008 yapımı 'Milk' filminde canlandırdığı Harvey Milk rolünü üstlenemeyeceğini söyledi. Nedeni, kendisinin heteroseksüel, canlandırdığı kişinin ise bir eşcinsel olması. "Ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyim. Ama son birkaç yıldır Hollywood'da eşcinsel rolleri eşcinsel oyuncuların oynaması gerektiğini gibi ilginç bir tartışma var.

'It's a Sin' adlı dizisinde eşcinsel erkek karakterleri oynaması için eşcinsel erkekleri oyuncu kadrosuna almasına dair görüşlerini paylaşan senarist Russell T. Davies ise daha önce şunları söylemişti: Yüzlerce yıllık eşitsizliğin intikamını almaya çalışıyorum. Dizide ayrıca eşcinsel kişiler, heteroseksüel rolleri canlandırmaları için cesurca oyuncu kadrosuna da alındı. Bence bu hiç sorun değil çünkü inanın, 8 yaşımızdan itibaren heteroseksüel kişileri ve onlara nasıl uyum sağlayacağımızı anlamaya çalışıyoruz.

Bu bakış açısı için Sean Penn, “Muazzam bir aşırılık zamanı. Bu, insanın hayal gücüne yönelik ürkek ve sanatsız bir politikadır" tepkisini gösterdi.

Ama en iyi çıkış aslına Benedict Cumberbatch'indi. Heteroseksüel oyuncuların eşcinsel karakterleri canlandırması üzerine yapılan şiddetli tartışmalara şu yorumu yapmıştı: Kimlerle birlikte olduğumuzu herkesin bilmesi gerekli mi? Cinsel geçmişimizdeki tüm mahrem anlarımızı açıklamak zorunda mıyız? Hiç sanmıyorum.

Evet, gerçekten rol öncesi oyuncuların yatak odası sırlarını bilmek zorunda mıyız?