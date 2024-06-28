İlginç ölümleriyle tarihe geçen ünlüler ve Tamayo Perry
Kendi otomobilinin altında kalarak, alkollü girdiği küvette boğularak ya da helikopterin pervanelerine takılarak göç edenler oldu bu dünyadan. Tamayo Perry ise bir köpekbalığı saldırısıyla geçti ünlülerin ilginç ölümler tarihine... Sean Penn'in eşcinsel roller hakkındaki yorumu, Prenses Diana'nın milyonlarca dolara satılan kıyafet koleksiyonu ve Katy Perry'nin kadrajdan taşan tanıtımıyla haftaya damga vuranlar...
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Ne çok ünlü isim, ilginç ölüm şekilleriyle tarihe geçti... 'Star Trek' yıldızı Anton Yelchin evinin garajına park ettiği aracından indikten sonra araba hareket etmiş, oyuncu ise saatlerce arabası ve garaj kapısı arasında sıkıştıktan sonra hayatını kaybetmişti.
Vic Morrow, 'Twilight Zone' filminin çekimleri sırasında, özel efekt patlamaları sebebiyle kontrolden çıkan bir helikopterin pervanelerine takılarak can vermişti.
Metallica'nın basçısı Cliff Burton, grubun Avrupa turnesi sırasında kaldıkları otobüsün üst ranzasında uyumayı seçmişti. Şoförün buz kütlesine çarpıp kontrolünü kaybetmesi sonucu Burton yandaki pencereden dışarı fırlamış ve otobüs de tam üzerine düşmüştü. Kurtarma ekibi otobüsü kaldırırken otobüs tekrar sanatçının üzerine düşmüştü.
'Zombie' şarkısıyla tanıdığımız The Cranberries grubunun solisti Dolores O'Riordan, çok fazla alkol tüketip girdiği küvette uyuyakalmış ve boğularak hayatını kaybetmişti.
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KÖPEKBALIĞI BİR KOLU VE BİR BACAĞINI KOPARDI
Tüm bu trajik ölümlere ne yazık ki 'Karayip Korsanları' yıldızı Tamayo Perry de dahil oldu. Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni Oahu Adası'nın kuzey kıyısındaki Mālaekahana Plajı'nda sörfçüler tarafından bir kolu ve bir bacağı eksik olarak bulundu. Perry, sadece 49 yaşındaydı. O, aynı zamanda bir sörf eğitmeniydi.
Kendisi de bir sörf tutkunu olan eşi Emilia Perry, eşinin ardından, "Ölümü trajik olmasına rağmen bu dünyayı, en sevdiği yerde ve sevdiği şeyi yaparken terk etti" sözleriyle veda etti.
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EŞCİNSEL ROLLERİ YENİDEN TARTIŞMAYA AÇTI
Sean Penn, kariyer geçmişiyle ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Oscar'lı oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda, bugün olsa 2008 yapımı 'Milk' filminde canlandırdığı Harvey Milk rolünü üstlenemeyeceğini söyledi. Nedeni, kendisinin heteroseksüel, canlandırdığı kişinin ise bir eşcinsel olması. "Ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyim. Ama son birkaç yıldır Hollywood'da eşcinsel rolleri eşcinsel oyuncuların oynaması gerektiğini gibi ilginç bir tartışma var.
'It's a Sin' adlı dizisinde eşcinsel erkek karakterleri oynaması için eşcinsel erkekleri oyuncu kadrosuna almasına dair görüşlerini paylaşan senarist Russell T. Davies ise daha önce şunları söylemişti: Yüzlerce yıllık eşitsizliğin intikamını almaya çalışıyorum. Dizide ayrıca eşcinsel kişiler, heteroseksüel rolleri canlandırmaları için cesurca oyuncu kadrosuna da alındı. Bence bu hiç sorun değil çünkü inanın, 8 yaşımızdan itibaren heteroseksüel kişileri ve onlara nasıl uyum sağlayacağımızı anlamaya çalışıyoruz.
Bu bakış açısı için Sean Penn, “Muazzam bir aşırılık zamanı. Bu, insanın hayal gücüne yönelik ürkek ve sanatsız bir politikadır" tepkisini gösterdi.
Ama en iyi çıkış aslına Benedict Cumberbatch'indi. Heteroseksüel oyuncuların eşcinsel karakterleri canlandırması üzerine yapılan şiddetli tartışmalara şu yorumu yapmıştı: Kimlerle birlikte olduğumuzu herkesin bilmesi gerekli mi? Cinsel geçmişimizdeki tüm mahrem anlarımızı açıklamak zorunda mıyız? Hiç sanmıyorum.
Evet, gerçekten rol öncesi oyuncuların yatak odası sırlarını bilmek zorunda mıyız?
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DIANA İÇİN MİLYONLARCA DOLAR AKTI
O gerçekten zamansız bir kahraman... Prenses Diana, 1997'deki trajik ölümünden bu yana gerek anıları, gerek çocukları, gerekse de ikonikleşen kıyafet ve eşyaları olsun geride bıraktıklarıyla konuşulmaya devam ediyor.
1985 yılında İtalya'da giydiği Jacques Azagury tasarımı elbisesinin aralık ayında 1 milyon dolardan fazla fiyata satılarak, açık artırmada satılan en pahalı kraliyet ailesi kıyafeti olarak rekor kırmasının ardından yeni müzayedede Diana için milyonlarca dolar harcandı.
Diana'nın elbiseleri ve mektuplarından oluşan koleksiyon, California'daki açık artırmada 5 milyon dolara satıldı.
Diana'nın 1987'de İngiltere ve Almanya'da giydiği, İngiliz tasarımcı Victor Edelstein tarafından hazırlanan ipek ve dantelli elbise, 910 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Bu, beklenen fiyatın 4,5 katıydı.
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KADRAJDAN TAŞTI
Böyle tanıtım görülmedi! Katy Perry yine yaptı yapacağını. Met Gala'larda giydiği ilginç kostümlerle adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı, bu defa 200 metre kuyruğu olan elbisesiyle gündem olmayı başardı. Paris Moda Haftası'nda bir defile girişinde yeni çıkaracağı 'Woman’s World' adlı şarkısının sözlerini yazdırdığı kuyruğuyla yürüdü, yürüdü, yürüdü... Kuyruğu da onu takip etti ve kadrajdan taştı, taştı, taştı... Amacına ulaştı mı? Ulaştı. Artık single'ının adını hepimiz biliyoruz.