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İETT Otobüsü yolda askıda kaldı!

İstanbul Bayrampaşa’da İETT otobüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

28.08.2021 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
İLGİNÇ GÖRÜNTÜ! Son dakika: İETT Otobüsü yolda askıda kaldı! - VİDEO HABER
İETT Otobüsü yolda askıda kaldı!
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İHA

İstanbul Bayrampaşa’da yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı. Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

İHA'da yer alan habere göre çevrede bulunan vatandaşlar askıda kalan İETT otobüsünü kurtarmak için seferber oldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşlar otobüsün askıda kalan kısmında sallayarak kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o ilginç kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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