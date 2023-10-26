İlginç bir gün geçiren kullanıcılar başlarına gelen tuhaf durumları paylaşıyor
Günlük hayatın rutini içinde bazen beklenmedik olaylar yaşandığında nasıl tepki vereceğimizi bilemeyiz. Belki küçük bir şaşkınlık yaşasak da her zaman hatırlayacağımız ilginç bir anı olarak hafızamızda kalırlar.
- 1
"Pizzanın yarısına geldiğimde pizza kutusunun içinde büyük bir ayak izi olduğunu fark ettim."
- 2
"Bu kaktüsün çiçek açması için beş yıl bekledim. Beş günlük bir geziye çıkmadan önce bunu fark ettim."
- 3
"Geçen hafta arı yetiştirici olarak çalışmaya başladım."
-
- 4
"Köpeğimin diğer odada bir şeyle oynadığını duydum. Depozitom elden gidiyor."
- 5
"Evden çalışıyorsun ve gizlice kahve almak için dışarı çıkıyorsun çünkü bunu kim, nasıl bilecek? Sonra evren diyor ki, 'Seni tanıyorum ve görüyorum. Bu senin cezan'."
- 6
"Bugün yanlışlıkla kendimi odama kilitledim ve oda arkadaşım elbette evde değil."
-
- 7
"Şu anda apartmanımdaki asansörde mahsur kaldım, teknisyenin gelmesine yaklaşık 40 dakika olduğu söylendi ve tuvalete gitmem gerek."
- 8
"Babamın bu sabah kilitli tuvaletten kurtarılması gerekiyordu."
- 9
"Stresin kısa süreli hafıza kaybına yol açıp açmadığından emin değilim ama kaburgaları mangala attım, işe gittim ve iki saat sonra tam pişmiş bir ızgara ile buradayız."
-
- 10
"Kuş doğrudan pencereye uçtu ve iz bıraktı."
- 11
"Arkadaşım Airbnb'den kiraladığımız bir evin merdivenlerinden düştü."
- 12
"Babalar Günü hediyemin erken gelmesi beni çok heyecanlandırdı."
-
- 13
"Kahvemin ağzı açık kısmına kuş pisledi."
- 14
"Sanırım sıcaklık 22 dereceyken çimlerin üzerine cam pencereler koymamalısınız."
Kaynak: Reddit