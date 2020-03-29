29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm ülke olarak evden çıkamayınca internetin yükü artmaya, iletişim kanalları da doğal olarak yoğunlaşmaya başladı. Kısa süre önce İstanbul’da deprem sebebiyle yaşadığımız benzer bir iletişim sorunu yaşar mıyız diye merak ettim. Araştırdım. “Hayır” cevabını aldım. Türkiye’de 3 GSM operatörünün; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un altyapısının olağan üstü durumlarda kapasitesi yüzde 50’ye kadar çıkabiliyormuş. Dolayısıyla eve hapsolunca çok önemli bir sıkıntı ortaya çıkmamış.
Depremdeki durumla, tüm insanların evde olması biraz farklı. Şu an evde olmamız sebebiyle ortaya çıkan yoğunluğu İstanbul’un sabah trafiği gibi düşünün. Akıyor, ama yavaş. Herkesin aynı anda internete, mobil cihazlara, iletişim hatlarına yüklenme ihtimali olmadığına göre sorun da yok demektir.
Pardon bir sorun var.
Herkes evde ve telekomünikasyon altyapısının altından kalkacağı bir yoğunluk söz konusu. Geçen hafta kısmen sokaktaydık. Sabit hatlarda yüzde 20, cep telefonları yani mobil de ise yüzde 10 artış olmuştu. Fakat son iki günde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı yeni kararlarla tablo ciddi değişti. Evde kalma oranı arttı. Mobil hatlarla kurulan iletişimde sorunlar ortaya çıkabilir. Çünkü Türkiye genelinde 3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin adet civarında baz istasyonu var.
“Yapı Ruhsatı” olmadığı gerekçesiyle mühürlenen bu baz istasyonları İstanbul’un göbeğinde Bakırköy’de var, başka illerde de bulunuyor. Bugünlerde cep telefonuyla iletişimde sorun yaşayanlar sıkıntılarını belediyelere aktarabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ciddi şikayetler ve sorunlar ortaya çıkmadan, imar mevzuatında değişiklik yapıp baz istasyonlarını özgürlüğüne kavuşturmalı.
Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in yazısının tamamı için tıklayınız
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!