İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan ile medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Özbekistan arasında, medya ve iletişim alanında imzalanan anlaşmanın, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracağını, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in huzurlarında, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında iş birliğine ilişkin niyet protokolü imzaladık.



Bu anlaşma, iki ülkenin… pic.twitter.com/ZqPwDaJVvD — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 6, 2024

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında işbirliğine ilişkin niyet protokolü imzaladıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, "Bu anlaşma, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracak, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 18 anlaşma imzalandı Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.