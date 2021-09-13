İleri teknolojili Kiğılı ceketi Portekiz’de sektör profesyonellerine tanıtıldı

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, konferans, tekstil sektöründeki bilimsel konulara ve son trendlere odaklanarak, sektördeki üst düzey oyuncuları bir araya getirdi.
Dünya çapında bir tekstil üniversiteleri ağı olan AUTEX’in düzenlediği konferansta Kiğılı Tedarik Zinciri Direktörü Saliha Günay, iletken karbon fiber ile ısı baskı teknolojisi kullanan ceketinin geliştirilmesi konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Günay, sunumda Kiğılı Tasarım Merkezi tarafından üretilen ve teknoloji düzeyini ileri taşıyabilecek inovatif ceket ürününü detaylıca anlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Kiğılı’nın bilimsel çalışmalarının ve teknolojik ürünlerinin böylesine prestijli bir platformda sunulmasının önemini vurgulayarak, birçok ülkeden araştırmacıların özgün çalışmalarıyla katıldığı bir organizasyonda sunum yapmanın kendileri için heyecan verici olduğunu ifade etti.
Katılımcıların tekstil sektörü için önemli çalışmaları bulunduğu belirten Günay, "AUTEX 2021’in Kiğılı Tasarım Merkezi olarak sürdürdüğümüz çalışmalara büyük katkı sağlayacağını ve ufuk açıcı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Günay, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olmasının tekstil alanındaki çalışmaları etkilediğini belirterek, "İnsanın, hayatının her alanında teknolojinin sağladığı konfordan yararlanma isteği bu çalışmalara yön veriyor. Bu noktada akıllı tekstil ürünleri, ısıtma sağlayan ürünler, fonksiyonel özelliği ön plana çıkan tasarımlar, sensörlü giyim ürünleri dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.
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