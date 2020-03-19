AA'nın haberine göre dünyada ender bölgelerde yaşayan ceylanların Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte, türkülere de konu olan ve Ceylanpınar ilçesine adını veren ceylanlar, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1977 yılında koruma altına alındı.