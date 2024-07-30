İlçe emniyet müdürü ile doktorun tartışmasına soruşturma

REKLAM advertisement1

Kayseri'de İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve yanında bulunan iki oğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil polikliniğinde hasta muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Erhan Çetin'in odasına girdi.

Odada muayene sırası yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bulunanlar tarafları ayırdı.

Yaşanan olay sonrası doktor Çetin, Yıldırım ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.