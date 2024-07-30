Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Aydın'da benzersiz keşif! Bakan Ersoy açıkladı... Zeus başı bulundu

        Aphrodisias Antik Kenti'nde 'kolosal Zeus başı' bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde kolosal Zeus başının bulunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da benzersiz keşif!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.

        Ersoy, "Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkati çekiyor " ifadesini kullandı.

        REKLAM

        YAŞLI SAKALLI BİR OLYMPOS TANRISININ KOLOSAL BAŞI

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki sakallı kolosal mermer baş, 16 Temmuz'da Aydın'daki Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir durumda bulundu.

        SAÇ STİLİ, SAKALI TACI BAŞIN ZEUS'A AİT OLDUĞUNU GÖSTERDİ

        Baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olan eser, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl olarak tarihlendiriliyor.

        REKLAM

        Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısının kolosal başı, arkasındaki profilli konsoldan yüksek kabartma olarak öne doğru uzanıyor.

        Saç stili, sakalı ve kral tacı olarak diademi, başın Aphrodisias'ta kent tanrıçası Aphrodite kadar önemli bir yerel tanrı olan Zeus’a ait olduğunu gösteriyor.

        OLAĞANÜSTÜ BİR BULUNTU

        Saç ve sakaldaki muhteşem matkap işçiliği, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine ait. Güçlü ilahi imgenin sofistike bir şekilde tasvir edilmesi başa güçlü bir etki kazandırıyor. Başın, en yüksek kalitede ve tarihi öneme sahip olağanüstü bir buluntu olduğu kaydediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kolosal Zeus başı
        #Aphrodisias Antik Kenti
        #zeus başı
        #HABER
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Habertürk Anasayfa