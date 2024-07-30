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        Haberler Gündem Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor! - Son dakika flaş açıklama

        Yarın için uyarı! Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor

        Bolu Dağı Tüneli'nde tüp uzatma çalışması yarın başlıyor. 19 Eylül'e kadar tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle tünelin İstanbul yönü ulaşıma kapanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:01
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        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
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        Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak.

        DHA'nın haberine göre 19 Eylül’de tamamlanması planlanan çalışmalar sırasında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 kara yolundan sağlanacak.

        Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak.

        50 GÜN SÜRECEK

        Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak.

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        İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar.

        Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.

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        #bolu dağı tüneli
        #son dakika
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