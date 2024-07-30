Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!

Akıllara durgunluk veren kaza, İstanbul'un Pendik ilçesi sınırlarında yer alan Kuzey Marmara otoyolu üzerinde 6 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi.

Salih Cansız, eşi ve kızıyla birlikte iftar yapmaya misafirliğe gidiyordu. Otomobilleri arızalandı. Aracını emniyet şeridine çeken Cansız, servisin kendisine sunduğu talimatları yerine getiriyordu. O sırada iki kamyonun kendilerine doğru yaklaşık 100 kilometre hızla geldiğini gören Salih Cansız, ailesine “Kaçın, arabadan uzaklaşın” diye bağırdı. Eşi ve kızı son anda araçtan uzaklaşarak ölümden döndü. Otomobile çarpan kamyon sürücüsü Müftü A. ile onu sıkıştıran diğer kamyon sürücüsü Bülent K. hiç durmadan yoluna devam etti.

İKİ KAMYON ŞOFÖRÜ DE KUSURLU BULUNDU

Ölümden kıl payı kurtulan Salih Cansız, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şüpheli de ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi rapor hazırladı. Söz konusu raporda otomobili arızalanan Salih Cansız kusursuz bulundu. Şerit kavgasında kamyonu sıkıştıran Bülent K. asli kusurlu, otomobile çarpan Müftü A. ise tali kusurlu bulundu. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

DEHŞET DOLU DAKİKALARI ANLATTI

Habertürk’e konuşan Salih Cansız, kendilerine çarpan kamyon şoförlerinin hiç durmadan olay yerinden kaçtığını vurguladı. Canlarını son saniye kurtardıklarını kaydeden Cansız, olayın üzerinden 3 ay geçtiğini belirterek “Sigorta bunu kaza olarak görmüyor. Bu şekilde kaza olmayacaksa nasıl kaza olacak. Bekliyoruz arabamızın maddi olarak hasarının karşılanmasını. Araç zaten pert olmuş vaziyette, perte de çıkmadı. Bir taraftan vergisini ödüyoruz” şeklinde konuştu.

Eşinin ve kızının kaza nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve arabaya binemediklerini ifade eden Salih Cansız, “Sigortadan bu arabanın tanzimini vermelerini rica ediyorum. Yargı süreci de devam ediyor. Sonuçlarına bakacağız. Bir an evvel mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz” dedi.