Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!

İnanılmaz görüntüler! Kamyon şoförlerinin inatlaşması öldürüyordu!
İstanbul'da seyir halinde olan bir aile, otomobili arızalanınca emniyet şeridinde durakladı. O sırada yol verme tartışması yaşayan iki kamyon şoförü duran otomobili görmezden geldi. Otomobil sürücüsü Salih Cansız, son anda kamyonu fark etti ve "Kaçın" diye ailesine bağırdı. Aile ölümden kıl payı kurtulurken, otomobile çarpan kamyon şoförü durmadan yoluna devam etti. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..
Akıllara durgunluk veren kaza, İstanbul'un Pendik ilçesi sınırlarında yer alan Kuzey Marmara otoyolu üzerinde 6 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi.
Salih Cansız, eşi ve kızıyla birlikte iftar yapmaya misafirliğe gidiyordu. Otomobilleri arızalandı. Aracını emniyet şeridine çeken Cansız, servisin kendisine sunduğu talimatları yerine getiriyordu. O sırada iki kamyonun kendilerine doğru yaklaşık 100 kilometre hızla geldiğini gören Salih Cansız, ailesine “Kaçın, arabadan uzaklaşın” diye bağırdı. Eşi ve kızı son anda araçtan uzaklaşarak ölümden döndü. Otomobile çarpan kamyon sürücüsü Müftü A. ile onu sıkıştıran diğer kamyon sürücüsü Bülent K. hiç durmadan yoluna devam etti.
İKİ KAMYON ŞOFÖRÜ DE KUSURLU BULUNDU
Ölümden kıl payı kurtulan Salih Cansız, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şüpheli de ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi rapor hazırladı. Söz konusu raporda otomobili arızalanan Salih Cansız kusursuz bulundu. Şerit kavgasında kamyonu sıkıştıran Bülent K. asli kusurlu, otomobile çarpan Müftü A. ise tali kusurlu bulundu. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.
DEHŞET DOLU DAKİKALARI ANLATTI
Habertürk’e konuşan Salih Cansız, kendilerine çarpan kamyon şoförlerinin hiç durmadan olay yerinden kaçtığını vurguladı. Canlarını son saniye kurtardıklarını kaydeden Cansız, olayın üzerinden 3 ay geçtiğini belirterek “Sigorta bunu kaza olarak görmüyor. Bu şekilde kaza olmayacaksa nasıl kaza olacak. Bekliyoruz arabamızın maddi olarak hasarının karşılanmasını. Araç zaten pert olmuş vaziyette, perte de çıkmadı. Bir taraftan vergisini ödüyoruz” şeklinde konuştu.
Eşinin ve kızının kaza nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve arabaya binemediklerini ifade eden Salih Cansız, “Sigortadan bu arabanın tanzimini vermelerini rica ediyorum. Yargı süreci de devam ediyor. Sonuçlarına bakacağız. Bir an evvel mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz” dedi.
“HEM SÜRÜCÜLERİN CEZALANDIRILMASI HEM DE ZARARIN KARŞILANMASI İÇİN”
Cansız ailesinin avukatı Muhammet Can Bulut ise “Müvekkilin yaşamış olduğu trafik kazası son derece büyük bir trafik kazası. Netice olarak bugün sadece araç pert oldu ama sonuçları daha ağır olabilirdi. Kendisi, eşi ve kızıyla aracın hemen yanındaydı. Son anda kurtuldular” diye konuştu.
Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydeden Avukat Bulut şöyle devam etti: “Onun dışında bu kusurlu sürücülerin trafik sigortacı şirketleri, müvekkilin maddi zararını karşılamak zorundalar ancak sigorta şirketleri bu talebi bu aşamada reddetmiş durumda. Sigorta şirketlerine karşı da sigorta tahkim komisyonlarına başvurularımızı yaptık. Her iki sürücünün sigorta şirketlerine de davamızı açtık. Sonuçlarını bekliyoruz; hem kusurlu sürücülerin cezalandırılması için hem de müvekkilin maddi ve manevi zararının karşılanması için süreçlerin takipçisiyiz.”