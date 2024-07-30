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        Haberler Dünya Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Temsilciler iki yıl sonra bir araya geldi | Dış Haberler

        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Temsilciler iki yıl sonra bir araya geldi

        Türkiye ile Ermenistan'nın normalleşme süreci kapsamındaki görüşmeleri iki yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Türkiye'nin Normalleşme Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Normalleşme Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan Türkiye-Ermenistan sınırı Margara-Alican kapısında bir araya geldi. İki ülke yetkilisi ilk kez sınırda el sıkıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Özel Temsilcilerin önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:51
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        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
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        Türkiye ile Ermenistan temsilcileri normalleşme süreci kapsamında iki yıl sonra bir araya geldi.

        Habertürk TV'den Sena Alkan'ın edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Normalleşme Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Normalleşme Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan Türkiye-Ermenistan sınırı Margara-Alican kapısında bir araya geldi.

        İki ülke yetkilisi ilk kez sınırda el sıkıştı.

        Görüşmeler bu sabah Türkiye-Ermenistan sınırının Ermenistan tarafında başladı, öğleden sonra ise sınırın Türkiye tarafında devam edecek.

        İki ülkenin normalleşme süreci kapsamında görüşmeleri en son Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleşmişti.

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        DIŞİŞLERİ'DEN AÇIKLAMA

        Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Özel Temsilcilerin önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit ettiği belirtildi.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

        "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir.

        Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.

        Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır.

        Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."

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