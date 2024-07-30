Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ALTYAPI CİDDİ HASAR GÖRDÜ

Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamada, yerel gönüllülerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Hindistan ordusundan bir ekip ve helikopterlerin görevlendirildiği belirtildi.