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İlaçta kur farkı iki katını aştı

İlaçta kur farkı nedeniyle bazı ilaçlar bulunamıyor. Kur arasındaki fark iki katını aşınca birçok önemli ilaca ulaşmak da zorlaştı. Temmuz ayında ilaç euro kurunda düzenleme bekleniyor

Giriş: 12.06.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
İlaçta kur farkı iki katını aştı
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl üç kez yapılan ilaç kuru güncellemesi eczane raflarını doldurmaya yetmedi.
Güncel euro kuru ile ilaç euro kuru arasındaki fiyat farkı iki katını aşınca halihazırda olan ilaç yokları artmaya başladı.

Serbest piyasada güncel euro kuru 25 liraya dayandı, ilaç kuru ise aralık ayından bu yana 10,76 lira ile sabit tutuluyor. Aradaki fark ilaç yoklarının artmasına sebep oldu.

Eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü, kalp, diyabet, hormon ilaçları ile kadın-doğum ile ilgili ilaçlar ve kanser ilaçları yeterli düzeyde bulunamıyor.

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