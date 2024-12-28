İl Milli Eğitim Müdürlüğü atamaları Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında yer aldı. 28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 6 ilin il milli eğitim müdürü görevden alındı. 15 ile yeni il milli eğitim müdürü atandı. Peki hangi illerin Milli Eğitim Müdürleri değişti, yeni İl Milli Eğitim Müdürleri kimler oldu? İşte, Yeni İl Milli Eğitim Müdürleri isim listesi...