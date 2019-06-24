İl dışı atama yani öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte il dışı atama sonuçlarının bugün açıklanacağı takvimde yer alıyordu. Beklenen açıklama ise MEB tarafından akşam saatlerinde yapıldı. İl dışı atama sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

MEB'in yaptığı il dışı atama sonuçlarına atama.meb.gov.tr adresi üzerinden TC. kimlik numarası ile erişiliyor. MEB sonuçların açıklandığı ile iligili duyuruyu ise Twitetr üzerinden yaptı.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN