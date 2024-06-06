İkram edilen Türk çayı Japon Okawa'nın hayatını değiştirdi

Her gidişimde yeni şeyler öğreniyorum. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanları da çok cömert ve hoşgörülü. Burada cam bardakta çay içmeyi, insanlarla sohbet etmeyi seviyorum. Japonya'daki evimde de cam bardakta Türk çayı içerim."